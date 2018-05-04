По факту падения людей с модели танка в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту падения людей с модели танка Т-60, на котором катали отдыхающих в парке в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. В результате ЧП травмы получили три человека, в том числе двое детей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросили "танкиста".

В ходе расследования будут назначены экспертизы, в том числе для установления модели и технического состояния фигурирующего в деле транспортного средства.

По данным следствия, 29 апреля 2018 года в одном из парков в Приморском районе города организаторы фестиваля "Боевая сталь" катали посетителей за 300 рублей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 мужчина и двое подростков не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу. Несовершеннолетие получили травмы различной степени тяжести.