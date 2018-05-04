Россиянка Блинкова и румынка Олару стали победителями турнира в Рабате

Российская теннисистка Анна Блинкова и румынка Ралука Олару оказались сильнее всех в парном разряде на турнире в марокканском Рабате. В финальной встрече дуэт из России и Румынии победил испанку Георгину Гарсию-Перес и венгерку Фанни Штоллар со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. Для Анны Блинковой эта победа стала первой в парном разряде за время карьеры в WTA.