США решили возродить Второй флот ВМС из-за "конкуренции великих держав"

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки решили возродить Второй флот, расформированный в 2011 году. В зону его ответственности раньше входила главным образом западная часть Атлантического океана. Такое заявление в пятницу, 4 мая, сделал начальник штаба ВМС США Ричард Спенсер.

Как и прежде, административным центром этой оперативной единицы ВМС будет Норфолк (штат Вирджиния). Как подчеркнул главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон, стратегия национальной обороны Соединенных Штатов четко дает понять, что обстановка в сфере безопасности становится все более сложной, мир возвращается в эпоху конкуренции великих держав. "Именно поэтому мы восстанавливаем Второй флот для ответа на эти изменения, особенно в Северной Атлантике", — отметил Ричардсон.

Как уточняется, в сферу ответственности возрожденного Второго флота будут входить восточное побережье США, а также северная часть Атлантического океана.

Второй флот существовал в период с 12 февраля 1950 года до 30 сентября 2011 года, напоминает ТАСС.