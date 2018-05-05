Чемпионат мира. Шведские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии

Сборная Швеции по хоккею с шайбой не встретила сопротивления со стороны белорусской команды, разгромив соперника со счетом 5:0 в своем первом матче на чемпионате мира в Дании. Напомним, что шведы и белорусы выступают в одной группе с россиянами.

В составе победителей шайбы забросили Лиас Андерссон (10-я минута), Густав Нюквист (10-я), Маттиас Янмарк-Нюлен (24-я), Рикард Ракелль (34-я) и Мика Зибанежад (57-я).

5 мая сборная Белоруссии встретится с французскими хоккеистами, а на следующий день шведская команда сразится с чехами.