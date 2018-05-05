Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН

В пятницу, 4 мая, постпредство Израиля при ООН сообщило, что на выборах в этом году Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как говорится в заявлении постпредства, государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН после консультаций с партнерами и добрыми друзьями.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2019-2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня, передает РИА Новости. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств теперь будут претендовать Бельгия и Германия. Полномочия Швеции и Нидерландов истекают в текущем году.