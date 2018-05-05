"Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" в чемпионате Англии

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях встречался с клубом "Брайтон энд Хоув Альбион". Хозяева поля неожиданно обыграли команду Жозе Моуринью со счетом 1:0. Тем не менее "Красные дьяволы" сохранили второе место в турнирной таблице премьер-лиги.

Автором единственного мяча в этой встрече стал Паскаль Гросс. Это произошло на 57-й минуте матча. "Манчестер Юнайтед" остался на втором месте с 77 очками. "Брайтон", набрав 40 баллов, располагается на 11-й позиции.