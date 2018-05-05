В 2020 году 57 тысяч граждан Гондураса могут лишиться разрешения на жительство в США

В пятницу, 4 мая, министерство внутренней безопасности США распространило решение, согласно которому после 5 января 2020 года порядка 57 тысяч граждан Гондураса могут лишиться разрешения на жительство в Соединенных Штатах Америки.

Как уточняется, граждане Гондураса лишатся статуса "временно защищенных" в США, предоставленного им в 1999 году из-за последствий урагана "Митч", который причинил большие разрушения в Гондурасе, передает РИА Новости. Тем, кто в настоящее время пользуется этим статусом для пребывания в Соединенных Штатах, нужно либо выехать из страны в течение последующих 18 месяцев, либо получить какой-либо другой иммиграционный статус, позволяющий в дальнейшем проживать в США.

В заявлении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен говорится отмечается, что с 1999 года положение в Гондурасе значительно улучшилось, экономика в стране восстановилась в достаточной степени.