В Мехико запретили шоу с участием дельфинов и тюленей

В столице Мексики власти опубликовали официальный запрет на проведение в городе шоу с участием дельфинов и тюленей.

Декрет вступает в силу 5 мая текущего года. Запрет также относится и к дельфинотерапии, ставшей столь популярной в последние годы.

Нарушителям запрета придется заплатить штраф в размене 301 тысячи песо (около 15,5 тысячи долларов), передает РИА Новости. Владельцам дельфинариев дали шесть месяцев, чтобы перевезти млекопитающих в морские заповедники.