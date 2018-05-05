СМИ: следователи команды спецпрокурора США пытались опросить Виктора Вексельберга

Федеральные следователи из команды специального прокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского миллиардера Виктора Вексельберга. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники.

Как уточняется, инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка около двух месяцев назад, когда миллиардер вышел из частного самолета. Следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга, попытались опросить его и досмотреть его электронные устройства.

По информации газеты, ничего не указывает на то, что спецпрокурор Мюллер подозревает миллиардера в каких-либо нарушениях. Пока неизвестно, что вызвало интерес американских следователей, передает РИА Новости.

Журналисты считают, что следователи могли заинтересоваться фактом присутствия Вексельберга на инаугурации президента США Дональда Трампа или на ужине в России в 2015 году, организованном телеканалом RT. В качестве гостей там присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий помощник Дональда Трампа Майкл Флинн.

Также потенциальным интересом для команды спецпрокурора мог быть бизнес Вексельберга на Кипре. Ранее министр торговли США Уилбур Росс входил в руководство одного из крупнейших банков Кипра, куда Вексельберг вносил крупные инвестиции.

Представитель Роберта Мюллера отказался комментировать информацию, представитель и адвокат Виктора Вексельберга также пока не предоставили никаких комментариев.