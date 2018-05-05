Массимо Каррера: Пилипчук поступил некрасиво по отношению к "Спартаку"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал уход своего помощника Романа Пилипчука из команды по окончании сезона. Итальянский специалист назвал поступок тренера, который через прессу объявил о завершении работы в стане "красно-белых", "некрасивым" по отношению к клубу.

"Могу лишь предположить, что он устал работать в "Спартаке", устал работать со мной. Или решил, что пора начать работать самостоятельно. Я желаю ему удачи в будущей карьере", — цитирует Карреру "Спорт-экспресс".

Также главный тренер спартаковцев рассказал, как он отнесся к тому, что Пилипчук объявил о своем уходе не напрямую, а через средства массовой информации. "Я считаю, что такой шаг – это некрасиво не только по отношению ко мне, но и к "Спартаку". Но мы все взрослые люди и сами решаем, как поступать. Пилипчук сделал свой выбор. Жизнь продолжается. "Спартак" будет и после моего ухода. Главное в любом случае – это "Спартак", — заявил итальянец.