Бывший президент США Буш–старший выписан из больницы и чувствует себя хорошо

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки 93-летнего Джорджа Буша – старшего выписали из больницы Хьюстона. Врачи оценивают его состояние как хорошее. Такое заявление сделал в Twitter официальный представитель семьи Джим Макграт.

Как отмечается в сообщении, президент Джордж Буш – старший выписан из больницы после лечения инфекции, передает РИА Новости. Его врачи сообщили, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой.

В конце апреля СМИ сообщали, что бывший президент Соединенных Штатов был госпитализирован в больницу с инфекцией. Позднее Джим Макграт сообщил, что Буш-старший чувствует себя лучше. Однако врачи рекомендовали пациенту остаться в реанимационном отделении на неделю.