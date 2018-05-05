Тренер "Милана" Гаттузо пообещал выбить зубы собственному игроку

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о будущем 19-летнего полузащитника "россонери" Хашима Мастура, который выступает за молодежный состав итальянского клуба. По мнению наставника миланской команды, футболист слишком увлекается видеороликами, что отвлекает его от игры.

"Мы много говорили в последнее время. Я даже угрожал ему, поскольку он стал известен скорее благодаря видео, нежели игрой на поле. Но он этого больше не делает, потому что я сказал, что выбью ему зубы", — приводит слова Гаттузо Чемпионат.com.

Кроме того, итальянец заявил, что Хашим потерял остроту. "Мастуру нужно стабильно играть, так как он потерял определенную остроту, хотя есть и некоторые улучшения", — добавил тренер "Милана". Ранее стало известно, что руководство "россонери" продлило контракт с Гаттузо до лета 2021 года.