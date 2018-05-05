В украинском Мелитополе подростки взорвали дерево

4 мая в Парке железнодорожников в Мелитополе (Запорожская область Украины) прогремел взрыв. В результате упало дерево, передает отдел коммуникации полиции области.

Как уточняется, на месте ЧП работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и представители экстренных служб. Следствие установило, что взрыв устроили трое подростков во время перемены в своем учебном заведении.

Для развлечения и эксперимента ребята положили в дупло дерева самодельный взрывной пакет, изготовленный заранее, и подожгли его. Дерево было разрушено, передает агентство "Интерфакс". В результате ЧП никто не пострадал.

В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы по статье №184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").