Взрыв в Киеве: один человек погиб

В ночь на субботу, 5 мая, в Киеве произошел взрыв, в результате погиб один человек. О происшествии сообщил канал "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ"), ссылаясь на собственного корреспондента.

Как уточняется, взрыв произошел в Киеве в Куреневке по адресу Кирилловская улица, дом 117 около 00:45 по местному времени.

Правоохранители оцепили место происшествия, передает РИА Новости. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшего.

Следователи начали допрос свидетелей. По предварительной информации, на улице взорвалась граната. Скорее всего, погибший был бездомным. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, которое сдается в аренду.