В Восточной Гуте 100 бригад коммунальщиков расчищают завалы и убирают улицы

В Сирии порядка 100 бригад коммунальных служб, укомплектованных тяжелой техникой, ведут ремонтно-восстановительные работы на территории Восточной Гуты. Такие данные СМИ сообщили представители местных властей.

Как уточняется, в настоящее время идут расчистка завалов и уборка центральных улиц и магистралей, которые связывают населенные пункты анклава.

Руководитель одной из бригад Иса Муса рассказал, что в его бригаде работают 75 человек, 15 грузовиков, 8 тракторов и 5 экскаваторов с отбойными молотками. Ежедневно им удается расчистить по 3-4 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Территория Восточной Гуты (в том числе город Дума) была полностью освобождена войсками правительства Сирийской Арабской Республики от исламистских боевиков.