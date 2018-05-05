В Забайкалье на Харанорском месторождении загорелись пласты угля

Пласты угля загорелись на Харанорском месторождении, расположенном на юге Забайкальского края. Угрозы людям и строениям нет, передает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Как уточняется, угрозы распространения пожара нет. К месту происшествия был направлен пожарный поезд. Федеральная противопожарная служба в случае необходимости готова подключиться к тушению возгорания.

Накануне в СМИ появилась информация, что в Борзинском районе, на территории которого находится Харанорское месторождение, ветер разносил огонь от палов сухой травы. Пожарные занимались тушением огня, передает ТАСС.

Разрез "Харанорский" — угледобывающее предприятие в Борзинском районе (Забайкальский край), дочернее предприятие ОАО "Суэк-Красноярск". Разрез находится неподалеку от поселка Шерловая Гора. Разработку месторождения ведут открытым способом.