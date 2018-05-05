Форвард СКА Шипачев перейдет в "Динамо" или "Авангард"

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Вадим Шипачев планирует продолжить игровую карьеру в московском "Динамо" или омском "Авангарде". В настоящее время он выбирает лучший для себя вариант.

Напомним, что в нынешнем сезоне Шипачев перебрался из клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" в ХК СКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 22 матча, забросив 9 шайб и отдав 16 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина российский форвард набрал 11 (4+7) очков в 14 играх.

По информации "Спорт-экспресс", московское "Динамо" и омский "Авангард" предложили Шипачеву контракт на следующий сезон.