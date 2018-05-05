В США хакер похитила у Пэрис Хилтон откровенные фото и сотни тысяч долларов

В США женщина-хакер взломала аккаунты американской актрисы, певицы и модели Пэрис Хилтон и похитила у нее сотни тысяч долларов и откровенные фото. Об этом сообщило издание TMZ.

Как уточняется, инциденты происходили в период с 2015 по 2017 годы. Злоумышленница смогла получить доступ к счетам Хилтон и аккаунту сервиса iCloud.

Например, использовав данные кредитных карт знаменитости, преступница оформила бронирование в голливудском отеле "Рузвельт" на вечеринке в Новый год в 2015 году, передает РИА Новости. За ту ночь мошенница потратила порядка 40 тысяч долларов. Также хакер отправила одному из помощников Хилтон электронное письмо с просьбой перевести 80 тысяч долларов на свой аккаунт.

Кроме этого, злоумышленница завладела откровенными фотографиями Хилтон, но неизвестно, что она сделала со снимками в дальнейшем.

Жертвами мошенничества стали также отец Пэрис Рик Хилтон и ее сестра Никки.

Следователям удалось выйти на след злоумышленницы в 2017 году, передает РИА Новости. Хакер призналась в банковском мошенничестве. 7 мая суд должен вынести приговор по ее делу. Прокуроры рекомендовали приговорить обвиняемую к возмещению ущерба в размере порядка 318 тысяч долларов, а также к 57 месяцам тюремного заключения.