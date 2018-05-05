Израиль рассказал о канале связи с российской авиабазой Хмеймим в Сирии

Канал экстренной связи между авиабазой Хмеймим и командным центром "Кирия" в Тель-Авиве успешно работает с 2015 года. Эта "горячая линия" существует для предотвращения случайных столкновений самолетов. О ней рассказал СМИ бывший глава министерства обороны Израиля Моше Яалон.

Как уточнил Яалон, "горячая линия" заработала практически в одно время с появлением авиации РФ в Сирии.

Яалон рассказал, что в самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек границу Израиля на Голанских высотах. "Мы поняли, что это русский самолет и задействовали "горячую линию" для связи с авиабазой Хмеймим. Вопрос был решен немедленно", — цитирует слова Яалона РИА Новости.

Экс-глава министерства обороны подчеркнул, что обе стороны высоко отзываются об эффективности данного "механизма деконфликтизации", а также выражают заинтересованность в продолжении работы этого канала связи.

11 апреля текущего года президент РФ Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.