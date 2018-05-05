Дебютант НХЛ "Вегас" вышел вперед в серии с "Сан-Хосе"

Дебютант Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" принимал на своей площадке "Сан-Хосе Шаркс". Пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли завершился победой "золотых рыцарей" со счетом 5:3. Теперь "Вегасу" осталось сделать один шаг, чтобы выйти в финал Западной конференции.

В составе хозяев льда отличились Колин Миллер, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо и дважды Алекс Тач. У проигравших шайбы забросили Кевин Лабанк, Томаш Хертл и Миккель Бедкер.

Шестая встреча между этими соперниками пройдет 6 мая на площадке "акул". Счет в серии – 3:2 в пользу дебютанта Лиги.