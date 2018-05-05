Дата назначена: лидеры США и Южной Кореи проведут переговоры 22 мая, передает "Россия 24". С Мун Чжэ Ином Трамп намерен обсудить свою предстоящую встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ее дата и место проведения все еще не названы.

Что касается Северной и Южной Кореи, теперь они живут по единому времени. В Пхеньяне перевели часы на 30 минут вперед. И это стало реальным шагом для скорейшего воссоединения двух Корей. Об установке единого часового пояса договорились их лидеры — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин — в ходе недавней встречи, которую без преувеличения можно назвать исторической.