Хоккейный рецидивист: Брэд Маршан снова лизнул соперника

Нападающий клуба "Бостон Брюинз" Брэд Маршан снова лизнул соперника. На этот раз жертвой "любвеобильного" канадского форварда стал его соотечественник нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Райан Кэллахан.

Новое правонарушение Маршана случилось во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции. Маршан приблизился к Кэллахану и лизнул того в нос. Судя по видео момента, нападающему "молний" не слишком понравилось такое проявление нежности со стороны соперника. "Тампа" одержала победу в овертайме со счетом 4:3 и повела в серии со счетом 3:1.

Ранее Национальная хоккейная лига уже просила Маршана не приставать к соперникам с поцелуями и объятиями. Последний инцидент с его участием случился в первой игре серии первого раунда плей-офф с "Торонто Мэйпл Ливз", когда Маршан лизнул финского нападающего Лео Комарова в щеку.