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5 мая 201808:21

Пожар в доме многодетной семьи в Оренбуржье: два ребенка погибли

В Оренбуржье две девочки погибли при пожаре в жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Еще три человека были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Такие данные сообщили представители управления МЧС по Оренбургской области.

Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 5 мая в селе Новотроицкое Октябрьского района в доме, где жили мужчина 1950 года рождения, его дочь 1986 года рождения и шестеро ее детей от двух до 13 лет. В момент пожара женщина и ее 12-летний сын отсутствовали дома.

Пожилой мужчина почувствовал запах гари и попросил старшего внука посмотреть, что случилось. Подросток пошел на кухню и обнаружил там открытое горение. Огонь отрезал единственный выход из помещения. Юноша не растерялся и вынес из огня через окна двух своих сестренок 4 и 2 лет, а также дедушку. Ему помогла соседка, передает РИА Новости. К сожалению, двух девочек 2011 и 2008 годов рождения спасти не удалось.

По информации МЧС, подросток, который выводил всех из объятого пламенем дома, спасенный мужчина и соседка доставлены в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Пожар удалось ликвидировать в 4:10 утра. Огонь повредил перекрытия, перегородки, кровлю дома и надворной постройки, вещи. Общая площадь возгорания составила 105 квадратных метров. По мнению специалистов, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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