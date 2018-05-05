В Китае автобус с пенсионерами упал в реку: 8 человек погибли

На юге Китая перевернулся и упал в реку автобус, погибли восемь человек, один пропал без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Инцидент произошел рядом с поселком Шаньтоу. Все пассажиры были пожилыми людьми. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, передает ТАСС.