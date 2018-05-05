Двойное убийство в Омске: 10-летняя девочка нашла дома мертвых родителей

В Омске 10-летняя девочка обнаружила своих родителей убитыми в квартире, сообщает Следственный комитет РФ. По предварительной версии, 35-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений 34-летней экс-супруге и покончил с собой.

На месте происшествия следователи нашли самодельный пистолет. Возбуждено уголовное дело.