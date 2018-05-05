Преемнику Венгера в "Арсенале" дадут 200 млн фунтов на трансферы

Новый главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" получит 200 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых игроков.

Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство лондонского клуба рассчитывает, что преемник нынешнего наставника команды Арсена Венгера сможет вернуть "канониров" на ведущие роли в чемпионате Англии и Европе. Ранее Венгер объявил о том, что покинет пост наставника "канониров" по окончании текущего сезона. В "Арсенале" он отработал 22 года.