Президент "Атлетико": Гризманн останется в клубе на следующий сезон

Президент мадридского футбольного клуба "Атлетико" Энрике Сересо опроверг информацию о том, что французский нападающий команды Антуан Гризманн покинет команду в летнее трансферное окно. Действующий контракт француза с испанским клубом действует до 2022 года.

"У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в "Атлетико" на следующий сезон, –заявил Сересо, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Он игрок "Атлетико" и останется им".

Как уже сообщали Вести.Ru, фигура нападающего интересует как ведущие клубы чемпионата Испании (например, "Барселону"), так и команды из других ведущих футбольных держав, в частности, Англии ("Манчестер Юнайтед") и Франции ("Пари Сен-Жермен"). Также француза звали в США.