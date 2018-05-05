Пожар Харанорском угольном месторождении локализован

Пожар на Харанорском угольном месторождении в Забайкалье локализован, в результате инцидента никто не пострадал. Об это сообщили в региональном главке МЧС. На данный момент устанавливается причина возникновения огня.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Александра Сидорова, пожар произошел на складе площадью в гектар, горение и тление угля происходит на отметке минус 50 метров. Работы планируется завершить до конца 6 мая, передает ТАСС.