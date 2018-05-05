У берегов Филиппин произошло землетрясение

У берегов Филиппин сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. Как сообщает 5 мая геологическая служба США, эпицентр землетрясения располагался на острове Катандуанес, что примерно в 50 километрах к северо-западу от города Пандан.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров. Угроза цунами не объявлялась, информации о разрушениях и пострадавших пока нет, передает "Интерфакс".