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5 мая 201810:45

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Омске попало на видео

Youtube/александр почуев

Регистратор запечатлел дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую пятницу, 4 мая, на улице Волгоградской в Омске.

 

Судя по кадрам ролика, водитель "Волги" слишком поздно заметил автомобиль Kia, остановившийся в его полосе.

После резкого торможения ГАЗ задел попутную фуру и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой", которая, в свою очередь, врезалась в "Газель".

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, отделавшиеся ушибами.

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