На станции Мытищи задымилась электричка

В электричке на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги в 9 утра 5 мая произошло задымление.

Как сообщает пресс-центр МЖД, по предварительной информации возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда, следовавшего по маршруту Софрино-Москва.

Чуть больше чем через полчаса, в 9:36, пожарная служба устранила задымление. Пассажиров высадили на станции, они продолжили движение на попутных электричках, передает РИА Новости.

Из-за этого инцидента некоторые поезда Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом.