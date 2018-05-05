Фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское

Двукратная чемпионка мира и дважды серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское. Ранее стало известно, что российская фигуристка прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе.

Как сообщает агентство "Весь спорт", Медведева в скором времени приступит к тренировкам с канадским специалистом Брайаном Орсером, который известен по работе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзюру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом. По информации источника, в июне спортсменка завершит послесезонный отдых и переедет в Канаду.

Кроме того, агентство отмечает, что из-за высокой конкуренции в женском одиночном катании в России, Медведева может начать выступать за сборную Армении (отцом спортсменки является армянин). Если смена спортивного гражданства произойдет, то Медведева попадет под стандартный срок карантина – два года с момента последнего выступления.