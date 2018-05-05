Собутыльники из Саратова дали "мастер-класс" по заметанию следов

Форменным фарсом обернулось превратившееся было в трагедию застолье в Саратове, где двое собутыльников на исходе дня потеряли боевого товарища, а от тела решили избавиться подсмотренным в кинолентах способом. Камера наблюдения оказалась как нельзя к месту.

ЧП произошло в ночь с 15 на 16 апреля в доме №21/27 на Вольской улице — тут с самого утра трое приятелей отдавали должное Бахусу. Под вечер одному из них стало плохо, в какой-то момент он потерял сознание и умер. Друзья, выпив еще немного, под покровом ночи завернули тело в ковер, вытащили тело из квартиры и отнесли в соседний двор.

Вернувшись, они принялись заметать следы, причем в прямом смысле этого слова — взявшись за метлу. Ради пущей чистоты один из приятелей обработал последний путь товарища освежителем воздуха.

Утром тело обнаружили, выйти на след собутыльников особого труда не составило, однако в ходе экспертизы выяснилось, что их вины в произошедшем нет — мужчина умер от инсульта.