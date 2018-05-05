В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда

Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных украинского "Миротворца" из-за Крыма. На сайте сообщается, что они "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав в 2014 году постановление о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие, передает РИА Новости.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей. Некоторые из фигурантов впоследствии получали угрозы.