Новости Политика

Все видео этой рубрики
5 мая 201813:47 Михаил Антонов

Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе

200-летие Карла Маркса. В Москве станция метро "Проспект Маркса" давно уже переименована в "Охотный ряд". Но вы оглянитесь вокруг: сколько до сих пор всего по Марксу! Не чужой для нас человек. Но с чего это новая "марксомания" началась в его родном немецком Трире?

Трир, конечно, не потерялся бы на туристических картах и без Карла Маркса – все-таки старейший город Германии, основанный римлянами до нашей эры. Но именно сегодня кажется, что император Октавиан, сделал это исключительно для того, чтобы вождю рабочего класса было где родиться. Готовясь к юбилею Маркса, производители сувениров, как в каком-то угаре, лепили его знаменитую бороду на все, что под руку попадется.

"У нас покупатели со всего мира. К нам приходят итальянцы, много голландцев, гости из России. Думаю, Трир очень хорошо подготовился к празднованию юбилея, у всех будет возможность заработать, всем достанется кусок от пирога. Дела у нас идут хорошо", — признается одна из сотрудниц ювелирного магазина.

Маркс — везде: на светофорах, на автобусах, на домах и гармонично сочетается с следами давно рухнувшей общественно-политической формации. От развалин римских ворот — всего десять минут пешком до другой достопримечательности: тот не был в Трире, кто не был в Трире на Брюкенштрассе, 10.

В этом доме Карл Маркс и появился на свет. Сейчас здесь музей, и там готовят новую экспозицию, которая откроется совсем скоро. Впрочем, известно, что центральным экспонатом выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Маркса, станет кресло, в котором он 136 лет назад умер. Такая вот диалектика.

Канцлер Бисмарк как-то сказал про Маркса: "С этим бухгалтером мы еще намучаемся". Пророчество продолжает сбываться, даже мелочи вызывают споры. Чем отметить земляка по случаю юбилея, как еще увековечить его память, чтобы никому не навредить?

Одно из учебных заведений называется так же скучно, как и выглядит: Университет Трира. Возникла идея назвать его в честь Карла Маркса, но взбунтовались студенты, и их можно понять: приходит выпускник, скажем, экономфака устраиваться в Deutsche Bank или Goldman Sachs, а у него в дипломе — отец научного коммунизма. 

В общем, Маркс рисковал остаться вообще без подарка, но выручили китайские товарищи — подарили памятник. Скоро его распакуют, а пока из-под обертки видны только ноги. Скульптор Ву Вайшан изобразил Маркса шагающим. "Маркс идет в сторону идеального мира, который он себе представлял", — говорит Ву.

"Пропорции размеров площади и скульптуры удачные. Мы не собираемся никого возносить, мы хотим, чтобы люди интересовались Карлом Марксом. К тому же это подарок, у нас не принято указывать, каким презент должен быть", — отметил Андреас Людвиг, главный архитектор Трира.

Главный архитектор Трира не просто так заговорил о размерах памятника. Высота монумента — 6 метров 70 сантиметров — вызвала почти идеологические споры в городском Совете и прессе: не слишком ли большой, не тоталитарная ли это эстетика?

В Германии, которая называлась ГДР, Маркса много быть не могло. В 1971 году Лев Кербела отлил из бронзы гигантскую голову основоположника, которую установили на центральной площади Карл-Маркс -Штадта. После падения стены городу вернули старое имя – Хемниц — памятник подумывали снести, но решили оставить.

В Германии сегодня двойственное отношение к Марксу: его не любят, но уважают. С одной стороны, для немцев, он — третья по значимости фигура в истории страны после Конрада Аденауэра и Мартина Лютера, с другой, — политический символ эпохи коммунистов и Штази. В оценке этой глыбы смешались страх и почитание: Маркс-мыслитель не отделим от итогов практической реализации его идей.

На крайнем севере Германии в маленьком домике одиноко живет Эгон Кренц — преемник Эрика Хоннекера, последний коммунистический лидер Восточной Германии. После объединения страны он пережил несколько лет допросов и обысков, отсидел четыре года в тюрьме и остался марксистом.

"Если сегодня заявить, что Маркс, Энгельс и Ленин виновны в том, что социализм не одержал победу в Европе, то я на это могу ответить следующее: ни одному математику не придет в голову винить науку, если он сам допустил просчеты. Нельзя винить основоположников марксизма и ленинизма в том, что последующие поколения не смогли с первой попытки реализовать идею социализма в СССР, ГДР и других социалистических странах", — уверен Кренц.

На память о той попытке у Кренца сохранился орден Карла Маркса — высшая награда в ГДР с 1953 года. Кренц считает, что руководство его страны поступило правильно, не наградив этим орденом Горбачева, хотя он был у всех советских лидеров, начиная с Хрущева. Теперь это тоже просто сувенир — только из золота и драгоценной эмали.

- Если бы Карл Маркс пригласил вас к себе на день рождения, чтобы вы ему подарили?

- Я вручил бы ему символический подарок, к примеру, историю ГДР. Я бы попросил его проанализировать и подсказать, почему мы пошли на дно. Я думаю, он со своей диалектикой нашел бы убедительные аргументы, — сказал Эгон Кренц.

"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно", — писал Ленин. И, несмотря на отдельные поражения марксизма как политического движения, его научные принципы достаточно полно объясняют природу неприятностей, которые происходят в экономике капитализма. Это он ведь вывел то, что кризисы неизбежны.

"В 90-е годы, когда в экономике дела шли в гору, многие утверждали, что Маркс — дело прошлого. Финансовый кризис вновь обратил внимание общества на учение Маркса. Неважно, используем ли мы термины "кризис" или "конъюнктурные циклы", — такова нормальная форма, в рамках которой развивается экономика", — сказал Гарольд Блум, профессор философии.

Точно так же нет сомнений в жизнеспособности учения о прибавочной стоимости, которую, по Марксу, присваивает капиталист: через социал-демократию и социальное государство, обеспечивающее перераспределение благ, капитал снял остроту конфликта производительных сил и производственных отношений, но, как показывают, первомайские столкновения во Франции или в Германии, классы никуда не делись. И борьба их тоже. Призрак коммунизма не так громко гремит цепями, но он по-прежнему бродит по Европе.

Сейчас

14:14

Под Черниговом БМП раздавила солдата

13:52

Иванов анонсировал сбор на одноразовые вещи

12:34

Аэропорт Красноярска эвакуируют из-за сообщения о бомбе

12:21

Во Владивостоке задержали пьяного авиадебошира

11:41

В Нижнем Новгороде при попытке проверить документы ранены трое силовиков

09:49

В Китае автобус с пенсионерами упал в реку: 8 человек погибли

04:51

Взрыв в Киеве: один человек погиб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин не позвал Грибаускайте на свою инаугурацию

Путин не позвал Грибаускайте на свою инаугурацию

9 минут назад
Страшное ДТП в Кривом Роге: виновник умер в СИЗО

Страшное ДТП в Кривом Роге: виновник умер в СИЗО

51 минута назад
Украинский адмирал предложил отправить к Крыму боевые патрули

Украинский адмирал предложил отправить к Крыму боевые патрули

25 минут назад
Аваков заявил, что Россия ослепляет украинских пограничников лазером

Аваков заявил, что Россия ослепляет украинских пограничников лазером

27 минут назад
Фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское

Фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское

2 часа назад
В Нижнем Новгороде при попытке проверить документы ранены трое силовиков

В Нижнем Новгороде при попытке проверить документы ранены трое силовиков

2 часа назад
Собутыльники из Саратова дали "мастер-класс" по заметанию следов

Собутыльники из Саратова дали "мастер-класс" по заметанию следов

2 часа назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Миропорядок. Документальный фильм Владимира Соловьева

Миропорядок. Документальный фильм Владимира Соловьева

20.12.2015 21:30
51 891
Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе

Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе

27 минут назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

04.05.2018 10:02
Станция "Нижняя Масловка" московского метро откроется в декабре

Станция "Нижняя Масловка" московского метро откроется в декабре

12 минут назад
Иванов анонсировал сбор на одноразовую посуду

Иванов анонсировал сбор на одноразовую посуду

16 минут назад
В Симферополе загорелся полигон с отходами

В Симферополе загорелся полигон с отходами

43 минуты назад
Столичный регион подмочит: в Москве продлили желтый уровень опасности

Столичный регион подмочит: в Москве продлили желтый уровень опасности

1 час назад
Сделка с Ираном: Трампу нужен риторический аргумент

Сделка с Ираном: Трампу нужен риторический аргумент

1 час назад
Пенсионер помог задержать вооруженного преступника, подставив ему подножку. Видео

Пенсионер помог задержать вооруженного преступника, подставив ему подножку. Видео

1 час назад
Премьер-лига. Классон принес победу "Краснодару" над "СКА-Хабаровском"

Премьер-лига. Классон принес победу "Краснодару" над "СКА-Хабаровском"

1 час назад
В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда

В базу "Миротворца" попали 19 судей Конституционного суда

1 час назад
Благодаря ветеранам израильтяне узнали правду о цене Победы

Благодаря ветеранам израильтяне узнали правду о цене Победы

1 час назад
Аэропорт Красноярска эвакуируют из-за сообщения о бомбе в ноутбуке

Аэропорт Красноярска эвакуируют из-за сообщения о бомбе в ноутбуке

1 час назад
Во Владивостоке задержали пьяного авиадебошира

Во Владивостоке задержали пьяного авиадебошира

1 час назад
Каршеринг по-русски: засыпающий таксист предложил пассажиру порулить вместо себя

Каршеринг по-русски: засыпающий таксист предложил пассажиру порулить вместо себя

1 час назад
Опубликовано видео ДТП с трамваем, протаранившим легковушки в Казани

Опубликовано видео ДТП с трамваем, протаранившим легковушки в Казани

1 час назад
"Бессмертный полк" Победы: Израиль, Словения, Вьетнам, Кувейт, далее - везде

"Бессмертный полк" Победы: Израиль, Словения, Вьетнам, Кувейт, далее - везде

2 часа назад
Можно ли детям смотреть "Войну бесконечности"

Можно ли детям смотреть "Войну бесконечности"

3 часа назад
На станции Мытищи задымилась электричка

На станции Мытищи задымилась электричка

3 часа назад
СМИ: Керри встречался с главой МИД Ирана по ядерной сделке

СМИ: Керри встречался с главой МИД Ирана по ядерной сделке

3 часа назад
Далай-лама признался, что любит щекотать полицейских

Далай-лама признался, что любит щекотать полицейских

3 часа назад
Двойное убийство в Омске: 10-летняя девочка нашла дома мертвых родителей

Двойное убийство в Омске: 10-летняя девочка нашла дома мертвых родителей

3 часа назад
Жилье с видом на Кремль: 5 самых дорогих квартир в центре Москвы

Жилье с видом на Кремль: 5 самых дорогих квартир в центре Москвы

4 часа назад
На сайте Минобороны появился раздел о новейшей технике Парада Победы

На сайте Минобороны появился раздел о новейшей технике Парада Победы

4 часа назад
Хоккейный рецидивист: Брэд Маршан снова лизнул соперника

Хоккейный рецидивист: Брэд Маршан снова лизнул соперника

5 часов назад
Лидеры США и Южной Кореи проведут переговоры 22 мая

Лидеры США и Южной Кореи проведут переговоры 22 мая

6 часов назад
Израиль рассказал о канале связи с российской авиабазой Хмеймим в Сирии

Израиль рассказал о канале связи с российской авиабазой Хмеймим в Сирии

6 часов назад
В США хакер похитила у Пэрис Хилтон откровенные фото и сотни тысяч долларов

В США хакер похитила у Пэрис Хилтон откровенные фото и сотни тысяч долларов

7 часов назад
Тренер "Милана" Гаттузо пообещал выбить зубы собственному игроку

Тренер "Милана" Гаттузо пообещал выбить зубы собственному игроку

10 часов назад
Бывший президент США Буш–старший выписан из больницы и чувствует себя хорошо

Бывший президент США Буш–старший выписан из больницы и чувствует себя хорошо

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

12 часов назад
149
В Мехико запретили шоу с участием дельфинов и тюленей

В Мехико запретили шоу с участием дельфинов и тюленей

12 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

21 час назад
Медали и дресс-код: подробности инаугурации Путина

Медали и дресс-код: подробности инаугурации Путина

21 час назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

23 часа назад
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20