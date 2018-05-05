Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе
200-летие Карла Маркса. В Москве станция метро "Проспект Маркса" давно уже переименована в "Охотный ряд". Но вы оглянитесь вокруг: сколько до сих пор всего по Марксу! Не чужой для нас человек. Но с чего это новая "марксомания" началась в его родном немецком Трире?
Трир, конечно, не потерялся бы на туристических картах и без Карла Маркса – все-таки старейший город Германии, основанный римлянами до нашей эры. Но именно сегодня кажется, что император Октавиан, сделал это исключительно для того, чтобы вождю рабочего класса было где родиться. Готовясь к юбилею Маркса, производители сувениров, как в каком-то угаре, лепили его знаменитую бороду на все, что под руку попадется.
"У нас покупатели со всего мира. К нам приходят итальянцы, много голландцев, гости из России. Думаю, Трир очень хорошо подготовился к празднованию юбилея, у всех будет возможность заработать, всем достанется кусок от пирога. Дела у нас идут хорошо", — признается одна из сотрудниц ювелирного магазина.
Маркс — везде: на светофорах, на автобусах, на домах и гармонично сочетается с следами давно рухнувшей общественно-политической формации. От развалин римских ворот — всего десять минут пешком до другой достопримечательности: тот не был в Трире, кто не был в Трире на Брюкенштрассе, 10.
В этом доме Карл Маркс и появился на свет. Сейчас здесь музей, и там готовят новую экспозицию, которая откроется совсем скоро. Впрочем, известно, что центральным экспонатом выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Маркса, станет кресло, в котором он 136 лет назад умер. Такая вот диалектика.
Канцлер Бисмарк как-то сказал про Маркса: "С этим бухгалтером мы еще намучаемся". Пророчество продолжает сбываться, даже мелочи вызывают споры. Чем отметить земляка по случаю юбилея, как еще увековечить его память, чтобы никому не навредить?
Одно из учебных заведений называется так же скучно, как и выглядит: Университет Трира. Возникла идея назвать его в честь Карла Маркса, но взбунтовались студенты, и их можно понять: приходит выпускник, скажем, экономфака устраиваться в Deutsche Bank или Goldman Sachs, а у него в дипломе — отец научного коммунизма.
В общем, Маркс рисковал остаться вообще без подарка, но выручили китайские товарищи — подарили памятник. Скоро его распакуют, а пока из-под обертки видны только ноги. Скульптор Ву Вайшан изобразил Маркса шагающим. "Маркс идет в сторону идеального мира, который он себе представлял", — говорит Ву.
"Пропорции размеров площади и скульптуры удачные. Мы не собираемся никого возносить, мы хотим, чтобы люди интересовались Карлом Марксом. К тому же это подарок, у нас не принято указывать, каким презент должен быть", — отметил Андреас Людвиг, главный архитектор Трира.
Главный архитектор Трира не просто так заговорил о размерах памятника. Высота монумента — 6 метров 70 сантиметров — вызвала почти идеологические споры в городском Совете и прессе: не слишком ли большой, не тоталитарная ли это эстетика?
В Германии, которая называлась ГДР, Маркса много быть не могло. В 1971 году Лев Кербела отлил из бронзы гигантскую голову основоположника, которую установили на центральной площади Карл-Маркс -Штадта. После падения стены городу вернули старое имя – Хемниц — памятник подумывали снести, но решили оставить.
В Германии сегодня двойственное отношение к Марксу: его не любят, но уважают. С одной стороны, для немцев, он — третья по значимости фигура в истории страны после Конрада Аденауэра и Мартина Лютера, с другой, — политический символ эпохи коммунистов и Штази. В оценке этой глыбы смешались страх и почитание: Маркс-мыслитель не отделим от итогов практической реализации его идей.
На крайнем севере Германии в маленьком домике одиноко живет Эгон Кренц — преемник Эрика Хоннекера, последний коммунистический лидер Восточной Германии. После объединения страны он пережил несколько лет допросов и обысков, отсидел четыре года в тюрьме и остался марксистом.
"Если сегодня заявить, что Маркс, Энгельс и Ленин виновны в том, что социализм не одержал победу в Европе, то я на это могу ответить следующее: ни одному математику не придет в голову винить науку, если он сам допустил просчеты. Нельзя винить основоположников марксизма и ленинизма в том, что последующие поколения не смогли с первой попытки реализовать идею социализма в СССР, ГДР и других социалистических странах", — уверен Кренц.
На память о той попытке у Кренца сохранился орден Карла Маркса — высшая награда в ГДР с 1953 года. Кренц считает, что руководство его страны поступило правильно, не наградив этим орденом Горбачева, хотя он был у всех советских лидеров, начиная с Хрущева. Теперь это тоже просто сувенир — только из золота и драгоценной эмали.
- Если бы Карл Маркс пригласил вас к себе на день рождения, чтобы вы ему подарили?
- Я вручил бы ему символический подарок, к примеру, историю ГДР. Я бы попросил его проанализировать и подсказать, почему мы пошли на дно. Я думаю, он со своей диалектикой нашел бы убедительные аргументы, — сказал Эгон Кренц.
"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно", — писал Ленин. И, несмотря на отдельные поражения марксизма как политического движения, его научные принципы достаточно полно объясняют природу неприятностей, которые происходят в экономике капитализма. Это он ведь вывел то, что кризисы неизбежны.
"В 90-е годы, когда в экономике дела шли в гору, многие утверждали, что Маркс — дело прошлого. Финансовый кризис вновь обратил внимание общества на учение Маркса. Неважно, используем ли мы термины "кризис" или "конъюнктурные циклы", — такова нормальная форма, в рамках которой развивается экономика", — сказал Гарольд Блум, профессор философии.
Точно так же нет сомнений в жизнеспособности учения о прибавочной стоимости, которую, по Марксу, присваивает капиталист: через социал-демократию и социальное государство, обеспечивающее перераспределение благ, капитал снял остроту конфликта производительных сил и производственных отношений, но, как показывают, первомайские столкновения во Франции или в Германии, классы никуда не делись. И борьба их тоже. Призрак коммунизма не так громко гремит цепями, но он по-прежнему бродит по Европе.
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