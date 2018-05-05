Аэропорт Красноярска эвакуируют из-за сообщения о бомбе в ноутбуке

Красноярский аэропорт эвакуируют из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной в ноутбуке одного из пассажиров.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, сейчас данная информация тщательно проверяется. В целях безопасности было принято решение эвакуировать посетителей, пассажиров и персонал аэровокзала.

Сейчас там усилены меры безопасности, территория комплекса и аэродрома обследуется кинологами.