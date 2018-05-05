Премьер-лига. Классон принес победу "Краснодару" над "СКА-Хабаровском"

В Российской футбольной премьер-лиге стартовал предпоследний 29-й тур. "Краснодар" на чужом поле играл с клубом "СКА-Хабаровск" и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил полузащитник краснодарцев Виктор Классон.

Хабаровский клуб имел хороший шанс уйти от поражения. В компенсированное к матчу время в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Однако удар Максима Канунникова с 11-метровой отметки отразил вратарь краснодарцев Станислав Крицюк.

За тур до конца чемпионата "Краснодар" с 53 очками сравнялся с идущим вторым московским "Спартаком", который свой матч против "Ростова" в рамках 29-го тура проведет позднее. "СКА-Хабаровск" уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и с 13 очками идет последним.