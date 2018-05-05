Пенсионер помог задержать вооруженного преступника, подставив ему подножку. Видео

Полиция города Колумбус, расположенного в штате Огайо на Среднем Западе США, опубликовала кадры задержания вооруженного преступника, произошедшего 3 апреля текущего года.

Пожилой мужчина, имя которого не раскрывается, пришел забрать внучку из библиотеки. В какой-то момент он увидел, что несколько полицейских преследуют молодого человека.

По словам пенсионера, он посчитал, что стражи порядка сильно отставали от подозреваемого и решил оказать посильную помощь правоохранительным органам, подставив подножку преступнику.

Злоумышленник не удержался на ногах и рухнул, после чего был арестован. У 18-летнего юноши был изъят пистолет Glock с магазином увеличенной емкости на 29 патронов.

Задержанный, уже имеющий богатую криминальную биографию, отправлен в тюрьму.

Полицейские отметили, что своим поступком мужчина не только помог патрульным, но и спас жизнь подозреваемому, так как стражи порядка уже были готовы открыть огонь на поражение.