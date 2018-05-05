Страшное ДТП в Кривом Роге: виновник умер в СИЗО

Предполагаемый виновник ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек, умер в СИЗО. Об этом написал в Facebook депутат Рады Константин Усов. По его словам, 68-летний Александр Волков болел терминальной стадией рака.

Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. По данным очевидцев, водитель легковушки проезжал перекресток на желтый свет, передает РИА Новости.