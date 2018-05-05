Путин не позвал Грибаускайте на свою инаугурацию

Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию Владимира Путина, сообщил портал Izinios со ссылкой на пресс-службу главы государства. Не позвали и посла страны в Москве Ремигиюса Мотузаса.

Инаугурация президента России состоится 7 мая на территории Московского Кремля. Дресс-код церемонии — темный костюм и платье обычной длины, передает РИА Новости.

Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru будут вести прямую трансляцию церемонии.