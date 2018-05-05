Под Черниговом БМП раздавила солдата

В Черниговской области Украины на общевойсковом полигоне погиб контрактник – на него наехала боевая машина пехоты (БМП).

Как сообщил официальный представитель украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, ЧП произошло в минувшую пятницу, 4 мая, во второй половине дня на полигоне в поселке Гончаровское. БМП, за рулем которой был механик-водитель одной из воинских частей, служащий по контракту, наехала на военнослужащего из той же части. Последний погиб на месте.

По информации представителя Генпрокуратуры, на полигоне проходили бригадные тактические учения, после которых оба военнослужащих остались, чтобы отремонтировать две БМП. Закончив ремонт, солдаты купили в ближайшем поселке алкоголь и распили его на полигоне. После этого виновник трагедии решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир, но не заметил своего сослуживца, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и наехал на него. "Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", — добавил Лысенко.

По факту происшествия заведено уголовное дело по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшего гибель человека. Виновнику случившегося грозит до пяти лет лишения свободы.