Нетрезвый водитель поехал против потока и устроил лобовое ДТП под Петербургом

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 4 мая, на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом.

На записи видно, как автомобили, двигавшиеся перед автором видео, начинают сбрасывать скорость и отворачивать в разные стороны, объезжая какое-то препятствие.

Через некоторое время водитель авто, из которого велась съемка, обнаружил, что ему в лоб едем ВАЗ, однако мужчина уже не успел увернуться от нарушителя и произошло столкновение.

По предварительной информации, виновник ДТП, управлявший "Жигулями", находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий пострадал один из четырех человек, находившихся в протараненном им Chevrolet.