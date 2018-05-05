5 мая 201814:41
Нетрезвый водитель поехал против потока и устроил лобовое ДТП под Петербургом
В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 4 мая, на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом.
На записи видно, как автомобили, двигавшиеся перед автором видео, начинают сбрасывать скорость и отворачивать в разные стороны, объезжая какое-то препятствие.
Через некоторое время водитель авто, из которого велась съемка, обнаружил, что ему в лоб едем ВАЗ, однако мужчина уже не успел увернуться от нарушителя и произошло столкновение.
По предварительной информации, виновник ДТП, управлявший "Жигулями", находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий пострадал один из четырех человек, находившихся в протараненном им Chevrolet.
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