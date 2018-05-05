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Свалки Подмосковья 19 минут назад
Референдум по "Ядрову" предложили перенести на сентябрь
Референдум по вопросам работы мусорного полигона "Ядрова", который назначен на 17 июня, может быть перенесен, потому что власти Волоколамска не успевают к нему подготовиться.
Однако работа будет выполнена, заявил мэр Волоколамска Петр Лазарев. Вероятнее всего – к сентябрю, потому что референдумом необходимо подготовить бюджет, провести работу с территориальной избирательной комиссией, передает "Интерфакс".
В то же время жители Волоколамского района продолжают митинговать, требуя закрыть "Ядрово", трансляция митинга ведется в соцсети. 1 и 14 апреля уже проводились такие митинги.
Лазарев заявил, что свалки и полигоны — это уже каменный век, весь мир отказался от них, и призвал противостоять им в рамках закона.
На территории ТБО "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха. В марте произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили превышения норм вредных веществ. К 15 июня должны завершить работы по установке системы дегазации.
На этой неделе Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО "Ядрово" с требованием прекратить деятельность мусорного полигона. По словам представителей потерпевших, всего заявлено восемь исков о возмещении морального вреда на общую сумму в 5,5 миллионов рублей.
Совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия "Ядрово" на 17 июня, а также определил, что на референдум будут вынесены два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?"
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