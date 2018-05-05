Теннисистка Квитова стала победительницей турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла домашний турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч долларов. В финале чешка, "посеянная" под вторым номером, одержала победу над седьмой ракеткой турнира румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Квитовой, которая одержала третью победу в сезоне. Ранее она первенствовала на турнирах в Дохе и Санкт-Петербурге. Для Квитовой этот титул стал 23-м на турнирах WTA в одиночном разряде.