Россию охраняют 10 МиГов с "Кинжалами"

На опытно-боевом дежурстве у российских военных стоят истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам замминистра, это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. "Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", — подчеркнул Борисов. Он добавил, что самолет МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету до нужных скоростей на нужных высотах.

О новом российском оружии, в частности МиГах-31 с комплексом "Кинжал" говорил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, с которым он обратился 1 марта. Комплекс заступил на опытно-боевое дежурство 1 декабря прошлого года на аэродромах Южного военного округа. МиГ-31 с "Кинжалом" впервые примет участие в воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая этого года.