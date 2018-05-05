Грибаускайте все же пригласили на инаугурацию Путина

Владимир Путин позвал президента Литвы Далю Грибаускайте на свою инаугурацию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашение было передано в посольство Литвы, сообщает "Газета.Ru".

Ранее пресс-служба литовского лидера сообщила, что президент и посол страны в Москве не получили приглашение на инаугурацию президента РФ. В министерстве подчеркнули, что примут решение об участии в церемонии после получения приглашения.

Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая. Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru будут вести прямую трансляцию церемонии.