Чемпионат мира. Латвийские хоккеисты в овертайме обыграли норвежцев

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Во второй игровой день прошел матч группы "В" между сборными Норвегии и Латвии. Встреча завершилась победой латвийцев в овертайме со счетом 3:2.

После первого периода сборная Латвии уступала со счетом 0:2, но смогла переломить ход встречи. В составе победителей шайбы забросили Рудольф Балцерс (27-я и 61-я минуты) и Родриго Аболс (52-я). У норвежской команды отличились Андерс Бастиансен (9-я) и Александре Бонсаксен (13-я). В следующем матче команда Латвии 6 мая встретится со сборной Финляндии, сборная Норвегии в тот же день сыграет с немцами.

В еще одном матче игрового дня сборная Австрии также смогла отыграть две шайбы в игре с командой Швейцарии, но все равно уступила в овертайме со счетом 2:3.