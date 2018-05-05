Бродячие собаки загрызли четырех животных в лучшем зоопарке Украины

Четыре альпака, в том числе беременная самка и годовалый детеныш, пали жертвами бродячих собак, ночью пробравшихся в Николаевский зоопарк, считающийся лучшим на Украине, сообщает "Главред". Камера наблюдения зафиксировала появление грозной стаи.

Трагедия произошла в ночь на 1 мая: псы проникли на территорию зоосада через дырку в стене, после чего устроили бойню в вольере со славящимися своей шерстью парнокопытными уроженцами высокогорных районов Южной Америки. Жители окрестных домов рассказали изданию "Новости N", что слышали лай собак и вой истязаемых животных, однако на жуткие звуки не обратила никакого внимания охрана зоопарка.

Погибшие альпака переехали в Николаев из Львова в 2013 году. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 432 тысячи рублей (180 тысяч гривен). Выплатить их, судя по всему, предстоит охранному предприятию.