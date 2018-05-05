Премьер-лига. Гол Панченко принес "Динамо" победу в гостевом матче с "Тосно"

В Российской футбольной премьер-лиге продолжается 29-й тур. В Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" клуб "Тосно" из Ленинградской области принимал московское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Во втором же отрезке встречи защитник "бело-голубых" Антон Шуньич на 57-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева ответили на это чуть более через 10 минут. Резван Мирзов сравнял счет в матче. Однако "Динамо" продолжило атаковать и на 79-й минуте нападающий москвичей Кирилл Панченко принес "бело-голубым" важную победу.

Этот результат позволил московскому клубу с 37 очками подняться на девятое место в турнирной таблице и за тур до окончания чемпионата обезопасить себя от попадания в стыковые матчи. "Тосно" же занимает 15-ю строчку и продолжает борьбу с махачкалинским "Анжи" за выживание в премьер-лиге.