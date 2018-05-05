Незаконная акция Навального не помешала фестивалю в центре Москвы

Мероприятия фестиваля "Московская весна A Cappella" в центре российской столицы в субботу, 5 мая, проходят по плану, несмотря на несанкционированный митинг, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас все нормально, все выступления идут, ущерба никакого нет. Все в порядке и спокойно", — цитирует его слова РИА Новости.

Несмотря на запрет властей Москвы, в центре города, на Пушкинской площади в субботу проходит несанкционированная акция оппозиции. Один из ее организаторов, блогер Алексей Навальный, был задержан сотрудниками полиции. Представители правоохранительных органов призывали собравшихся разойтись, после чего начали задерживать людей, не подчинившимся требованиям полицейских.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, в "несогласованном публичном мероприятии" в центре Москвы принимают участие порядка полутора тысяч человек.